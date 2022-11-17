На II Конгрессе молодых ученых состоится выставка проекта «Наша Лаба»

1-–3 декабря 2022 года в парке науки и искусства «Сириус» на федеральной территории «Сириус» пройдет II Конгресс молодых ученых, который станет одним из ключевых событий десятилетия науки и технологий в России. На конгрессе молодых ученых состоится выставка российских и белорусских производителей научного оборудования и расходных материалов в рамках проекта «Наша Лаба».

«Наша Лаба» — это народный каталог современного научного оборудования, расходных материалов и комплектующих, произведенных в России и Белоруссии, созданный в июле 2022 года координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию совместно с молодежным советом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

«При поиске названия проекта «Наша Лаба» мы основывались на следующих принципах: во-первых, каталог формировался на основе отзывов коллег-ученых, во-вторых, оборудование производится в России и в Белоруссии, в-третьих, каталог удобен и прост. Вот и получилось: «Наша» — потому что только российское и белорусское оборудование, рекомендуемое нашими коллегами учеными, «Лаба» — потому что оборудование для лабораторий и исследовательских целей», — отмечает доктор химических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник Института неорганической химии имени А.В. Николаева Сибирского отделения РАН Сергей Адонин.

Каталог представлен на информационно-коммуникационной платформе Science ID и формируется на основе предложений организаций-производителей оригинального оборудования и отзывов ученых, которые успешно пользуются российскими и белорусскими приборами, комплектующими, расходными материалами.

Каталог ежедневно пополняется и в настоящий момент насчитывает более 7600 позиций от 135 производителей. Также в ближайшее время будет реализована функция по размещению запросов от научных организаций и ученых на производство необходимого им оборудования, комплектующих, расходных материалов.

На данный момент на сайте уже функционируют личные кабинеты для производителей оборудования и расходных материалов. Всем желающим присоединиться к проекту производителям высылаются инструкции по работе с «Нашей Лабой». В каталог добавляются только товары российского или белорусского производства.

С 1 по 3 декабря 2022 года на федеральной территории «Сириус» пройдет конгресс молодых ученых — главное ежегодное мероприятие десятилетия науки и технологий, одним из организаторов которого выступает координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах. Участниками конгресса станут молодые ученые из различных регионов России, представители научной общественности, руководители научных организаций, представители органов государственной власти, ректоры ведущих российских вузов, крупные ученые и представители бизнеса. В рамках вышеуказанного конгресса готовится проведение выставки проекта «Наша Лаба». На выставке будут представлены почти 200 единиц оборудования и более 600 единиц расходников. Участие в выставке примут почти 40 производителей из России и Беларуси.

Для достижения технологического суверенитета необходимо объединить усилия, обеспечить потребность ученых в оборудовании и создать новые конкурентоспособные приборы и расходные материалы.

Организаторами конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию и фонд «Росконгресс». Оператором десятилетия науки и технологий выступает АНО «Национальные приоритеты».

До 18 ноября 2022 года открыта онлайн-регистрация на конгресс представителей средств массовой информации. С правилами аккредитации на мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте конгресса молодых ученых в разделе «СМИ».