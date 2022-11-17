Представлен проект первого в России центра генетических компетенций

Исследователи НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта предложили создать уникальный для России центр генетических компетенций на базе института. Проект был представлен 17 ноября на конференции, приуроченной ко дню рождения основателя отечественной школы пренатальной диагностики, члена-корреспондента РАН, д.м.н., профессора Владислава Баранова.

Задачи центра будут направлены на развитие медико-генетической службы для улучшения репродуктивного здоровья граждан и демографической ситуации в стране. Он станет базой для объединения ведущих специалистов, передовых технологий и новых инструментов.



Исследователи уверены, что такая площадка позволит аккумулировать все ресурсы отечественной медицинской генетики и сделать диагностику более качественной и доступной для пациентов. Центр займется организацией генетического просвещения россиян, эффективного взаимодействия ведущих специалистов разных профилей, грантовой поддержки молодых ученых



«Молекулярно-генетические технологии в нашей стране хорошо развиты, однако если в крупных городах сформировался круг высококвалифицированных генетиков, то в других местах ситуация иная. Учреждений, где ведутся исследования в этой области, немного, как и практикующих врачей, знакомых с этими разработками и применяющих их в своей работе. При этом отмечу, что с этой проблемой сталкиваются сейчас системы здравоохранения по всему миру. Медицина все больше опирается на генетику — формируются онкогенетика, кардиогенетика и т.д., но врачей, способных интерпретировать генетические данные, остро не хватает. Поэтому сегодня очень важно развивать компетенции в области генетики», — отметила заместитель директора по научной работе Медико-генетического научного центра, председатель Российского общества медицинских генетиков, д.м.н. Вера Ижевская.



Как считает председатель совета директоров ГК «Мой медицинский центр» Владислав Баранов, генетика за последние годы стала драйвером развития медицины.



«Тот уникальный опыт, который был накоплен в Институте им. Д.О. Отта, где была открыта одна из первых в нашей стране лаборатория пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней, невозможно переоценить. В этом году лаборатории исполнилось 35 лет. Здесь и сегодня ведутся передовые исследования, в том числе с применением уникальных импортозамещающих технологий», — сказал он.