В Москве возник пожар в тоннеле на проспекте Маршала Жукова
В тоннеле проспекта Маршала Жукова на западе Москвы 16 ноября произошел пожар. В распоряжении «Известий» есть кадры с места происшествия.
Огонь вспыхнул в тоннеле в сторону выезда из города примерно под местностью Троице-Лыково, из-за чего образовалась пробка вплоть до съезда в Крылатское.
Очевидцы сообщили об открытом возгорании, которое уже тушат спасатели. В тоннеле наблюдается задымление.
7 октября произошло сильное задымление в Алабяно-Балтийском тоннеле. Внутри загорелся рейсовый автобус, площадь пожара составила около 10 кв. м. Система удаления дыма сработала штатно, и люди покинули туннель до прибытия спасателей.