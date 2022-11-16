Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо после утечки их разговора в канадские СМИ

Си Цзиньпин раскритиковал Джастина Трюдо за утечку их разговора в СМИ. Премьер Канады и председатель КНР встретились в кулуарах G20, передает телеканал «Известия». Трюдо выразил обеспокоенность вмешательством Китая в выборы. Си Цзиньпин указал, что разговор был конфиденциальным. Но в итоге суть беседы стала достоянием общественности.

«Всё, о чем мы говорили, просочилось в газеты. Это неподобающе. И разговор велся не так. Если есть искренность, мы можем говорить со взаимным уважением. Иначе сложно что-либо обсуждать», — говорит председатель КНР Си Цзиньпин.

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