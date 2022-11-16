Капремонт поликлиники в Сковородине выполнили на 60%

В городе Сковородино Амурской области продолжается капитальный ремонт районной поликлиники. Готовность объекта превысила 60%, сообщает региональное правительство.

Сейчас подрядчик занимается заменой оконных и дверных блоков, ремонтирует фасад и внутренние помещения. Уже завершена облицовка пола керамогранитом, установлены металлокаркасы для облицовки стен.

«Ремонт поликлиники Сковородинской ЦРБ был запланирован заранее. Мы разработали дорожную карту, чтобы пациенты получали медицинскую помощь в полном объеме. Пока идет ремонт, пациентов принимают в здании бывшего педиатрического отделения», — рассказала зампред правительства региона — министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Как уточняет ИА PriamurMedia, ремонт поликлиники стартовал в сентябре 2021 года. Сдать объект планируется весной 2023-го.