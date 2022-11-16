Ливневку отремонтируют на улице Карьерной во Владивостоке до конца года

Во Владивостоке до конца 2022 года планируют отремонтировать сеть ливневой канализации на улице Карьерной. Об этом сообщает городская администрация.

По данным управления дорог, подрядчик на работы уже определен. Специалистам предстоит разобрать поврежденные секции перепускного канала в районе Карьерной, 11, смонтировать новые, а также укрепить грунтом входной и выходной участки, пишет РИА «Восток-Медиа».

Нарушенное благоустройство после завершения ремонта будет восстановлено, отмечают в мэрии. Закончить работы планируется до конца 2022 года.

Обустройство ливневок ведется во Владивостоке как в ходе комплексного ремонта, так и в рамках плановых работ. ИА PrimaMedia уточняет, что в 2022-м сети отремонтировали на улице 40 лет ВЛКСМ, 12, Космонавтов 25–27, Черняховского, 3в, Адмирала Горшкова, 34 и другим адресам.