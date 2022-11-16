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Мимо цели

Политолог Александр Ведруссов — о том, почему США не готовы к распространению конфликта с Россией на территорию НАТО
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На Западе привыкли к тому, что в любой непонятной ситуации сразу можно и даже нужно винить русских. Это там у них условный рефлекс уже. И почти что традиция. Тем удивительнее довольно сдержанная реакция западных официальных лиц и СМИ на инцидент в польском населенном пункте Пшеводув. На территорию страны-члена НАТО впервые за время конфликта на Украине прилетает ракета. Казалось бы — весьма подходящий повод для русофобской истерики. Однако Запад подозрительно спокоен и непривычно адекватен в оценке ситуации.

Известно, что в отсутствие доказательств вины России, достаточно вымолвить заветное «highly likely». И все всё поймут правильно. Но президент США зачем-то выходит к прессе и с ходу заявляет прямо противоположное. Вовсе, мол, не «highly». И вообще «unlikely». Может, оговорился? С Байденом такое бывает нередко. Но официальные источники в США оперативно подтверждают Associated Press, что ракета совсем не российская, а очень даже украинская. О чем, по информации Reuters, президент США непублично сообщает партнерам по НАТО и G7.

Даже Варшава, толком не успев нагнать русофобскую волну, вынужденно сдает назад. И только Украина еще пытается как бы вдогонку продвинуть тему «бесполетной зоны». На всякий случай.

О чем это все свидетельствует? Прежде всего о том, что США, похоже, не готовы провоцировать конфликт с Россией на территории НАТО. В Вашингтоне не могут не отдавать себе отчет в том, чем может обернуться подобная эскалация напряженности. Даже если Украина или та же Польша будут лезть из кожи вон, чтобы затянуть Североатлантический альянс в прямое военное столкновение с Россией, у них это вряд ли получится. Ни в Вашингтоне, ни в западноевропейских столицах явно не хотят прибегать к механизмам четвертой, а уж тем более пятой статьи устава НАТО.

Это не может не обнадеживать. Россия и Запад уже давно не успевают прочерчивать друг другу «красные линии», которые пересекаются в обе стороны с привычной и потому тревожной регулярностью. Однако, получается, что какие-то сдерживающие факторы все еще работают. Особенно когда речь идет именно об инцидентах, а не о преднамеренных провокациях.

Оно и понятно. Одно дело посылать оружие и инструкторов на Украину, что, у Запада до сих пор получается делать практически безнаказанно. И совсем другое — позволить конфликту перекинуться непосредственно на территорию стран НАТО. Понятно, что Москва к этому не готова. Но и США, видимо, ситуативно разделяют желание России предотвратить неконтролируемую эскалацию.

Печально, что Украина стала полигоном для испытания новых систем американских и европейских вооружений. И почему-то гордится этим. Но было бы еще печальнее, если бы Киеву удалось спровоцировать НАТО на прямое военное участие в конфликте.
Разумеется, в практическом плане Североатлантический альянс уже влез на Украину по самые уши. Да и наращивание открытого военного присутствия США в Польше и Румынии все еще чревато самыми неприятными последствиями. Но до тех пор, пока в этом милитаристском угаре сохраняется определенный «оперативный простор» для трезвой оценки ситуации и действуют хоть какие-то деэскалационные механизмы, худшего сценария еще можно избежать.

Именно поэтому контакты директора СВР Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса по проблематике стратегической стабильности — это хорошая новость.
Именно поэтому возможное возобновление переговоров России и США по контролю над ядерными вооружениями — это шаг в правильном направлении. И именно поэтому неожиданно адекватная реакция американцев на инцидент в Польше достойна не только внимания, но и даже определенного одобрения. Как говорится, мелочь, а приятно.

На сегодняшний день в отношениях Москвы и Вашингтона не осталось почти ничего конструктивного. Один сплошной мучительный «деконфликтинг». Может, в каком-то смысле так даже и лучше. Меньше иллюзий. Главное, чтобы и Россия, и США в кризисных ситуациях вели себя как adults in the room. И не позволяли локальным инцидентам перерастать в глобальное военное столкновение, в котором в ядерную эпоху не может быть победителя…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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