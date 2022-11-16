Владелец выставил на продажу дом из фильма «Рождественская история»

Дом из фильма «Рождественская история» выставлен на продажу. Вместе с жильем покупатель получит музей и сувенирную лавку, передает телеканал «Известия». Стоимость недвижимости не разглашается, собственник готов договариваться с покупателями. Дом построили в 1895 году, владелец купил его в 2004 году. За два года он отремонтировал его и в 2006 году начал водить туда экскурсии.

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