Назван лучший портал «Рейтинга Рунета»

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса МСП.РФ признана победителем конкурса сайтов и мобильных приложений «Рейтинг Рунета» в номинации «Портал», сообщили в пресс-службе цифровой платформы.

В конкурсе приняли участие свыше 300 компаний, которые оценивались сначала интернет-пользователями, а затем жюри из более 170 экспертов.

«Цифровая платформа МСП.РФ — еще совсем молодой продукт, она была запущена в феврале 2022 года. При этом мы видим, как активно растет количество пользователей — их уже более 215 тысяч. Полученная награда — показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Девять месяцев назад все начиналось с 11 сервисов, сейчас их уже почти вдвое больше — 21 и свыше 400 мер поддержки. И важно то, что часть из них уже можно получить онлайн. Наша цель — предоставлять услуги предпринимателям проактивно, и мы последовательно идем к ней», — отметил генеральный директор корпорации МСП Александр Исаевич.

Исаевич подчеркнул, что МСП.РФ «избавляет бизнес от рутины, дает возможность посвящать максимум своего времени собственному делу». Как пояснил бизнесмен, в планах корпорации Одна из ближайших задач — запуск «Цифрового профиля», который позволит предпринимателям оптимизировать предоставление документов и справок при обращении за услугами. «Предпринимателю нужно один раз дать согласие на получение данных Цифровой платформе, после чего она будет брать все необходимые сведения автоматически из баз данных госорганов», — сказал Александр Исаевич.

В апреле разработка и запуск портала МСП.РФ были удостоены гран-при CDO/CDTO AWARD 2022 в номинации «Digital-платформа года» в области цифровой трансформации государственного и муниципального управления.

Цифровая платформа МСП.РФ — это государственная платформа поддержки предпринимателей и тех, кто планирует начать свой бизнес. Она разработана корпорацией МСП и Минэкономразвития России. Цифровая платформа развивается в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство». В настоящее время пользователям во всех регионах страны доступен 21 федеральный сервис, а также региональные меры поддержки.