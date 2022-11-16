В поисках свободного мира

Итоги недавно прошедших выборов в США в значительной мере опровергли высказывавшиеся предположения о том, что именно «промежуточное» голосование положит начало успешной кампании Дональда Трампа по возвращению в Белый дом. В силу как роста противоречий внутри Республиканской партии (между умеренными крылом, трампистами и сторонниками кандидатуры губернатора Флориды Рона Десантиса), так и разногласий умеренных демократов и прогрессистов, можно говорить об усилении турбулентности во внутренней политике, также отражающейся на внешнеполитическом курсе США.

В американском обществе растет озабоченность тем, что администрация Джозефа Байдена к середине его президентского срока всё еще далека от декларировавшихся изначально внешнеполитических приоритетов.

Нынешний президент США обещал своим избирателям утвердить глобальное американское превосходство, придав новый живительный импульс партнерству с «демократическим миром» в борьбе с «автократией», сфокусироваться на конкуренции с Китаем, усилить критику нарушителей демократических норм. К этим же обещаниям относилось завершение «бесконечных войн», переориентация внешней политики на интересы среднего класса и повышенное внимание к проблеме изменения климата.

Пока все, что удалось администрации Байдена, — спешно ретироваться из Афганистана, а также объединить европейских союзников в противодействии российской специальной военной операции на Украине. Это было, конечно, достигнуто ценой серьезных репутационных издержек.

Так, неуместно и откровенно легкомысленно выглядят попытки американских властей отрицать то, что первопричиной украинского конфликта стал именно ошибочный курс США, покорно и безропотно поддержанный их союзниками. Российская сторона изначально ясно дала понять, что готова к обсуждению целого комплекса международных проблем за столом переговоров, были оформлены и представлены проекты соответствующих соглашений. Администрация Джо Байдена их откровенно проигнорировала, предопределив тем самым начало специальной военной операции России на Украине. Иррациональная вседозволенность и безосновательная недооценка готовности нашей страны отстаивать свои «красные линии» привели к стратегическому просчету Белого дома и масштабному украинскому кризису.

Коллективный Запад из-за своих непродуманных действий спровоцировал серьезный энергетический и продовольственный кризисы: загнал себя в бесконечное болото с учетом цены, которую придется заплатить и Киеву, и всем странам, испытывающим всю тяжесть произошедшего.

Сколачивание на скорую руку антироссийской коалиции в связи с противоборством на Украине, подаваемое Белым домом как «возвращение Америки», не позволило достичь успехов в продвижении универсальной идеологии, обеспечивающей реальное мировое лидерство США.

Расчеты разделить с помощью украинского кризиса мир по линии «свой — чужой» не оправдались. Изолировать или «отменить» Россию не удалось. Насаждаемые Вашингтоном и Брюсселем искусственные идеологемы оказались нежизнеспособны и никак не соотносятся с глубокой, многоуровневой взаимозависимостью акторов реального многополярного мира.

С момента начала специальной военной операции Россия вышла на качественно новый уровень отношений со странами Евразии, в том числе с Китаем, Индией, Ираном и государствами Персидского залива. С учетом глубины и динамики этого процесса уже просматриваются контуры многополярного мироустройства без доминирования США.

В западной коалиции по обе стороны Атлантики зреет взаимное недовольство и раздражение. Европейцы небезосновательно считают, что из-за санкций их экономики страдают гораздо больше, чем американская. В США сетуют на то, что украинский кризис вернул их к временам холодной войны, когда Вашингтону приходилось нести основное финансовое бремя по обеспечению безопасности в Европе. Отмечается также и то, что европейцы подрывают усилия Белого дома по «справедливому» распределению расходов в НАТО, устраняясь от активных поставок вооружений Украине.

Успехи США в объединении «свободного мира» на основе американских «демократических ценностей» оказались весьма скромными. Соседи не видят примера для подражания в политически расколотой Америке, скатывающейся к диктату воли различных меньшинств во всех областях общественно-политической жизни. Прежде чем распространять американское видение демократии в другие страны, следует основательно поработать над ней у себя дома. К сожалению, американские политики об этом часто забывают.

В условиях кризиса на Украине значительно пострадали и другие внешнеполитические приоритеты Вашингтона. Ужесточилась риторика КНР в отношении Тайваня, а американцы на этом фоне даже не смогли осуществлять в полной мере плановые поставки вооружений союзнику.

Из-за эгоистичных требований Вашингтона нарастить добычу нефти усложнились отношения США с Саудовской Аравией. В итоге унизительные призывы администрации Байдена к ОПЕК зафиксировали нулевой результат. А ничем не подкрепленная инициатива поворота внешней политики лицом к среднему классу звучит как откровенное издевательство на фоне высоких цен на топливо и галопирующей инфляции, а также в перспективы рецессии. Таковы законы восхваляемой десятилетиями свободной рыночной экономики.

Одна из причин затяжной серии внешнеполитических провалов скрывается в том, что Байдена окружают единомышленники, чувствующие себя уверенно только в рамках устаревших стереотипов, которые давно перестали быть релевантными современной действительности. Лозунги «глобальное лидерство», «саммит демократий» и «свободный мир» не могут заменить эффективных практических мер и грамотно выстроенной долгосрочной стратегии.

Учитывая эти масштабные вызовы, госаппарату США жизненно необходимы новые кадры, адекватно мыслящие, креативные, способные формулировать новые смыслы и находить оптимальные организационные решения. Но, поскольку зараженные единомыслием и консенсусом 1990-х американские элиты уделяют приоритетное внимание сохранению своего политического комфорта, представители «свежей крови», зачастую настроенные критически и не боящиеся говорить правду в лицо, во власть не попадают.

Эксперты при этом фиксируют запрос на поиск дипломатического выхода из украинского кризиса со стороны ряда американских политиков. Эта инициатива продиктована не изменениями в характере мышления, а ограниченностью ресурсов страны на фоне усиливающихся проблем в экономике и социальной сфере.

Как и любой другой, нынешний геополитический кризис наряду с угрозами предоставляет нам уникальные возможности для продвижения российских интересов. Для этого нам нужно активно наращивать сотрудничество с незападным миром на основе прагматичности, баланса интересов и уважения всех участников международного общения.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора