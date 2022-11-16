Лидеры G20 приняли итоговую декларацию

Лидеры G20 одобрили итоговую декларацию. Страны-участницы подчеркнули важность зерновой сделки и выступают за ее продление, сообщают российские СМИ со ссылкой на документ. «Двадцатка» отмечает, что ситуация на Украине обострила мировые проблемы в экономике, передает телеканал «Известия». Кроме того, участники саммита назвали недопустимым использование ядерного оружия. Встреча «Большой двадцатки» проходит на Бали с 15 по 16 ноября.

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