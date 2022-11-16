В ночь с 17 на 18 ноября жители Сахалина смогут наблюдать звездопад Леониды

Жители Сахалина смогут увидеть уникальный звездопад Леониды. Пик этого астрономического явления ожидается в ночь с 17 на 18 ноября, наблюдать за ним лучше с полуночи до трех часов ночи, сообщает телеканал «Известия». Зрелищный метеорный поток пройдет рядом с Луной. В час будут падать примерно 15–20 ярких звезд. Наблюдать за явлением получится даже невооруженным глазом.

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