Аналитики предсказывают рост индекса Мосбиржи до 2500 пунктов к концу года
К концу года индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2400–2425 пунктов, об этом свидетельствует консенсус-опрос, проведенный «Известиями». Некоторые брокерские и кредитные организации не исключают роста до 2500 пунктов, сообщает телеканал «Известия». Позитив может прийти с сырьевых площадок в случае более «мягкой» просадки мировой экономики и улучшения макропрогноза по России. Негатив прогнозируют при обострении конфликта на Украине, усилении санкций и жесткого спада экономик Китая и Еврозоны.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.