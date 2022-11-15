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Футболистов сборной России встретили в Таджикистане с подарками

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Фото: соцсети
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В столице Таджикистана Душанбе местные тепло встретили прибывших футболистов сборной России и подарили гостям национальную одежду. Видео опубликовала 15 ноября пресс-служба команды в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что встречающий принимает каждого футболиста со словами «Добро пожаловать в Таджикистан», а также вручает именной головной убор и шарф с национальной символикой.

Сборная России 17 ноября в Душанбе проведет товарищеский матч против команды Таджикистана, напоминает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что игра пройдет на Центральном стадионе республики.

Ранее, 7 ноября, был утвержден итоговый состав сборной России на предстоящие товарищеские матчи. В окончательный список вошли 30 футболистов, в том числе новички команды полузащитник самарских «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой.

В своем последнем матче, который состоялся 24 сентября, сборная России обыграла Киргизию. Товарищеская игра в Бишкеке завершилась со счетом 2:1.

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