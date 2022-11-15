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Ozon оценил убыток от пожара на складе в августе почти в 11 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Ozon оценил убыток от пожара на складе в Подмосковье, который произошел в августе 2022 года, в 10,8 млрд рублей, сообщается в финансовой отчетности организации.

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«Чистый убыток за третий квартал составил 20,7 млрд рублей, из которых 10,8 млрд — это разовый эффект от признания убытка в связи с пожаром на складе на Новой Риге в Московской области», — говорится в документе.

Крупное возгорание произошло на складе Ozon в Истринском районе Московской области 3 августа. До прибытия спасателей самостоятельно из здания вышли свыше 1 тыс. человек. Тогда обрушилась кровля и стены склада на площади 22 тыс. кв. м. На следующий день открытое горение было ликвидировано.

В результате инцидента один человек погиб, еще 13 пострадали.

Тогда глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс оценил потенциальный ущерб от возгорания на сумму свыше 10 млрд рублей. Ответственность Ozon за последствия пожара застрахована на 12 млрд рублей.

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