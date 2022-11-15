Google заплатит $400 млн за незаконное отслеживание пользователей

Google выплатит $400 млн 40 штатам США за незаконное отслеживание геолокации. Штраф назначен по иску об определении местоположения и нарушении конфиденциальности пользователей, передает телеканал «Известия». В 2018 году агентство сообщало, что проблема с отслеживанием местоположения затронула 2 млрд устройств Android. Права миллионов пользователей iPhone также были нарушены. Компания использовала данные для предложения таргетированной рекламы.

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