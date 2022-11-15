Дачник из Кургана ожидает суда за пожар в бане с двумя пострадавшими

Владелец дачного участка в Кургане ожидает суда за пожар в бане, в результате которого пострадали две женщины. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили 15 ноября в региональной прокуратуре.

Пожар произошел 27 мая 2022 года на территории одного из СНТ Кургана. Следствием установлено, что владелец участка плеснул бензин в топливник печи бани, что привело к воспламенению газо-паровоздушной смеси. Затем огонь перекинулся в моечное помещение, где находились две женщины.

«В результате последним были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью», — рассказали в надзорном ведомстве.

Владелец дачи обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Мужчина полностью признал свою вину.

Расследование дела завершено. Материалы переданы в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.