В Хабаровском крае начнут производить автобусы
Власти Хабаровского края подобрали площадку для организации автобусного завода, первого на Дальнем Востоке. Инвестором проекта выступит холдинг «Волгабас», об этом 15 ноября сообщил портал Drom.
Дальневосточное предприятие по выпуску городских и пригородных автобусов разместится на территории опережающего развития «Хабаровск» в поселке Ракитное.
«Представители «Волгабаса» и ВЭБ.РФ посетили площадку «Ракитное» в Территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» и на месте оценили ее возможности с точки зрения электро- и теплоснабжения, состояния подъездных дорог. После обсуждения увиденного в правительстве региона инвесторы приняли решение о регистрации компании на территории края», — сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр экономического развития Виктор Калашников.
Планируемая сумма инвестиций в проект составит 6,7 млрд рублей — на эти деньги создадут мощности по сборке до тысячи автобусов в год. Производство будет работать на удовлетворение потребностей Дальнего Востока в новых автобусах городского и пригородного типов.
ТОР «Хабаровск» — часть территории Хабаровского края, где установлен особый правовой режим для инвесторов. Им предоставляют налоговые льготы и административные преференции.
У «Волгабаса» уже есть два действующих автозавода — во Владимирской и Волгоградской областях. Хабаровская площадка станет третьим сборочным производством.
4 октября стало известно, что российские производители автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский» подписали специальные инвестиционные контракты (СПИК) с Минпромторгом РФ. Объем инвестиций ООО «Волгабас» и «Волгабас Волжский» в рамках СПИКа по данному проекту составит 278 млн рублей. Реализация контракта позволит внедрить технологии использования сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива при производстве низкопольных автобусов.