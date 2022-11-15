Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области задержаны двое подозреваемых в диверсионной деятельности
Происшествия
Вертолет аварийно приземлился в Иркутской области
Армия
Администрация Херсонской области опровергла сообщения о вхождении в город Алешки ВСУ
Мир
У японской принцессы Нобуко диагностирован рак
Мир
Зеленский захотел расширить «зерновую сделку» на порты Николаевской области
Общество
Цены на съемное жилье в России упали до 18%
Мир
Трамп через суд потребовал восстановить свой аккаунт в Twitter
Мир
Американский эксперт призвал США отказаться от попыток «загнать Россию в угол»
Мир
Cнабжавший электричеством Херсонскую и Николаевскую области объект уничтожен
Общество
На Крымском мосту 16 ноября ограничат движение
Мир
Китай выступил против исключения РФ из состава G20 и других международных площадок
Мир
Население Земли достигло 8 млрд человек

В Хабаровском крае начнут производить автобусы

0
Фото: VOLGABUS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Хабаровского края подобрали площадку для организации автобусного завода, первого на Дальнем Востоке. Инвестором проекта выступит холдинг «Волгабас», об этом 15 ноября сообщил портал Drom.

Во весь рост: представлен новый план развития автопрома
В Минпромторге разработали стратегию развития отрасли на ближайшие годы

Дальневосточное предприятие по выпуску городских и пригородных автобусов разместится на территории опережающего развития «Хабаровск» в поселке Ракитное.

«Представители «Волгабаса» и ВЭБ.РФ посетили площадку «Ракитное» в Территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» и на месте оценили ее возможности с точки зрения электро- и теплоснабжения, состояния подъездных дорог. После обсуждения увиденного в правительстве региона инвесторы приняли решение о регистрации компании на территории края», — сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края — министр экономического развития Виктор Калашников.

Планируемая сумма инвестиций в проект составит 6,7 млрд рублей — на эти деньги создадут мощности по сборке до тысячи автобусов в год. Производство будет работать на удовлетворение потребностей Дальнего Востока в новых автобусах городского и пригородного типов.

ТОР «Хабаровск» — часть территории Хабаровского края, где установлен особый правовой режим для инвесторов. Им предоставляют налоговые льготы и административные преференции.

У «Волгабаса» уже есть два действующих автозавода — во Владимирской и Волгоградской областях. Хабаровская площадка станет третьим сборочным производством.

4 октября стало известно, что российские производители автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский» подписали специальные инвестиционные контракты (СПИК) с Минпромторгом РФ. Объем инвестиций ООО «Волгабас» и «Волгабас Волжский» в рамках СПИКа по данному проекту составит 278 млн рублей. Реализация контракта позволит внедрить технологии использования сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива при производстве низкопольных автобусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022