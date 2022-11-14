Лондон уступил Парижу лидерство среди фондовых рынков Европы

Лондон уступил место крупнейшего европейского фондового рынка Парижу. Об этом 14 ноября сообщило агентство Bloomberg.

По данным аналитиков, французские люкс-компании позитивно настроены из-за ослабевающих коронавирусных ограничений в Китае. Как они полагают, на фоне этого китайские потребители будут готовы тратить гораздо большие суммы.

Согласно данным, собранным агентством, французский фондовый рынок в настоящее время стоит $2,823 трлн, едва отставая от Великобритании с его $2,821 трлн. В 2016 году британские акции в совокупности стоили на $1,5 трлн больше, чем французские.

Фондовый рынок Великобритании лишился лидерских позиций из-за слабой экономики. При этом 2022 год был намного сложнее на фоне энергетического кризиса, двузначной инфляции и экономических потрясений, вызванных спорным планом бывшего премьер-министра Лиз Трасс по сокращению налогов, говорится в публикации.

«Британская экономика в целом получила необратимый ущерб в результате Brexit», — заявил бывший политический деятель Банка Англии Майкл Сондерс.

Британский фунт ослаб в этом году больше, чем евро, снизившись на 13% по сравнению с падением на 9,2% по отношению к доллару США, отмечается в статье.

В начале сентября Лиз Трасс официально заступила на должность премьер-министра Великобритании. 23 сентября британский минфин объявил о масштабных мерах по дерегулированию и стимулированию экономики — о «мини-бюджете» стоимостью в £45 млрд (около $50 млрд).

27 сентября представитель Международного валютного фонда критически отозвался о мерах экономической политики, представленных Трасс.

В тот же день Bloomberg сообщило, что британские фондовые рынки потеряли $500 млрд, после того как Трасс заняла пост премьера Великобритании. Действия правительства привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской бирже.

17 октября Трасс объявила о сворачивании всех реформ, после чего ушла с поста премьера страны.