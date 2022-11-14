Почти 74 млн рублей взыскали с организаторов свалки на Ставрополье

Суд удовлетворил ходатайство о взыскании с владельца и арендатора участка в Ставропольском крае 73,9 млн рублей. Нарушители организовали на территории несанкционированную коммерческую свалку.

Речь идет об участке в Предгорном округе, который находится возле памятника природы — холма Клин-Яр. Несанкционированная свалка была расположена на землях сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает NewsTracker. Мусор оставляли на почве, не имеющей твердого покрытия.

По данным правоохранительных органов, арендатор совместно с владельцем участка принимал отходы на хранение с 2017 по 2020 год. При этом арендатор заявлял, что мусор временно хранится и сортируется. В октябре 2022 года его приговорили к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима за покушение на дачу взятки.

Суд удовлетворил ходатайство Ставропольской межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании с владельца и арендатора участка 73,9 млн рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде.