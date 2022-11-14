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Лавров провел встречу с главой МИД Индонезии на полях Восточноазиатского саммита

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Главы МИД РФ и Индонезии встретились в Пномпене. Переговоры состоялись на полях Восточноазиатского саммита. Министры общались в формате тет-а-тет, передает телеканал «Известия». Восточноазиатский саммит был учрежден в 2005 году. В форуме принимают участие представители стран АСЕАН.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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