Для российских военных создадут костюм Железного Человека из композитной брони, рассказал эксперт. Экипировка будет полностью защищать тело солдата, передает телеканал «Известия». Но для поддержания такой полноценной брони потребуется экзоскелет. По словам эксперта, создание такой экипировки является приоритетным направлением работы военных отраслей всех ведущих держав.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.