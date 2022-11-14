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Новую программу преподавания ОБЖ внедрят в школах с 2023 года

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Новые стандарты и программы преподавания ОБЖ в 10–11-м классе утверждены и со следующего учебного года должны быть внедрены в школах, рассказала в интервью «Известиям» директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

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Группа экспертов при участии центра сформировала федеральные государственные образовательные стандарты и программы, по которым должно идти преподавание предмета в школах.

«Это довольно молодой предмет, ему в 2018 году было около 30 лет. Он частично перенял традиции, сохранившиеся от начальной военной подготовки, которая была еще в советской школе. Туда немного добавили сжатую программу подготовки спасателей. По мере появления разных рисков были попытки добавить туда еще какие-то дисциплины. Была большая диспропорция: очень много рассказывалось об опасных явлениях и крайне мало о правилах безопасности. Но ведь именно соблюдение правил безопасности позволяет в подавляющем большинстве случаев избежать беды», — рассказала Юлия Шойгу.

Сейчас же, по ее словам, в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входят десять модулей. Они посвящены как общим понятиям, так и безопасности в разных ситуациях, в том числе информационной, а также основам медицинских знаний.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«После трагедии тоже может быть счастливая жизнь»

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