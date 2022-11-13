В Китае водитель Tesla потерял контроль над автомобилем

В Китае водитель электрокара Tesla потерял контроль над автомобилем. Неуправляемый болид разогнался до огромной скорости. Машина двигалась по дороге, снося все на своем пути. По всей видимости, водитель не смог справиться с управлением транспортным средством. Остановиться машина смогла лишь после столкновения со зданием, передает телеканал «Известия». Сообщается, что в результате происшествия два человека погибли, трое получили травмы. Как сообщает Reuters, американская компания Tesla заявила, что поможет полиции расследовать смертельный инцидент с участием своего автомобиля.

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