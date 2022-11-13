Первый поезд нового поколения «Балтиец» начал курсировать в метрополитене Санкт-Петербурга

В петербургском метро начал курсировать поезд нового поколения. Пока «Балтиец» ходит только по Кировско-Выборгской линии. Состав прибыл в Северную столицу в сентябре, передает телеканал «Известия». По словам губернатора, в городе стартовал проект по обновлению поездов метро. Власти отмечают, что программа стала одной из самых масштабных. В течение нескольких лет Петербург получит 950 вагонов «Балтиец».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.