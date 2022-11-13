В Оренбурге простились с основателем группы «Ласковый май» Кузнецовым

Церемония прощания с основателем группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым прошла 13 ноября в Оренбурге. Об этом сообщил корреспондент «Известий».

Проститься с артистом пришли десятки поклонников коллектива. Ритуальный зал был украшен букетами белых роз и желтыми хризантемами. Также в зале стояли фотографии «Ласкового мая» и Кузнецова.

Поклонники коллектива оставили цветы у гроба с телом музыканта.

Похороны основателя поп-группы пройдут также в Оренбурге.

Музыкант умер 7 ноября. Ему было 58 лет.

Кузнецов — автор песен «Белые розы», «Розовый вечер» и «Седая ночь». Он был основателем таких групп, как «Ласковый май», «Мама», «Чернила для пятого класса», «Стекловата» и других.