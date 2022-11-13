Водитель наехал на ребенка в Салехарде

Водитель автомобиля наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. Инцидент произошел в Салехарде, Ямало-Ненецком автономном округе.

На записи с камер наблюдения видно, что мальчик хотел затормозить, но поскользнулся и попал под колеса машины.

В настоящий момент ребенок госпитализирован. Информации о его состоянии не поступало.

Ранее, 6 ноября, автомобиль насмерть сбил пешехода на Садовой-Самотечной улице. Отмечается, что мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте.

Более того, на время разбирательства сотрудники полиции временно перекрыли три полосы движения из пяти.