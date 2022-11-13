Пожар произошел в ресторане в Ярославле

В ярославском ресторане «Сайёра» в ночь на 13 ноября вспыхнул огонь. Очевидцы опубликовали видео в Сети.

Судя по кадрам с места происшествия, загорелись интерьерные украшения над барной стойкой. Гости заведения поспешили отойти от места возгорания на безопасное расстояние.

Огонь оперативно потушили с помощью огнетушителя. Пострадавших в результате инцидента нет. Причина пожара на данный момент неизвестна.

Персонал заведения попросил посетителей выйти из ресторана через кухню. Пожарные прибыли на место происшествия в течение пяти минут.

Ранее, 11 ноября, в промзоне в деревне Нижнее Мячково в Раменском районе Московской области произошел пожар. Горели три теплицы, четыре грузовых автомобиля и бензовоз. Кроме того, в результате происшествия погиб человек.