Евгения Малкина признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Евгения Малкина признали третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Форвард «Питтсбург Пингвинз» в игре с «Торонто» сделал результативную передачу и забросил шайбу, передает телеканал «Известия». 36-летний Малкин достиг отметки в 450 шайб за карьеру в НХЛ. Первой звездой дня был признан голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флери.

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