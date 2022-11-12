Лондонский Биг-Бен зазвучит после пяти лет реставрации

Всемирно известный британский Биг-Бен возвращается после пятилетней реставрации. Возобновление работы намечено на 11 часов в воскресенье, это время означает момент, когда замолчали ружья Первой мировой войны, передает телеканал «Известия». К слову, Большой Бен это не название башни, как думают многие, а имя самого большого из шести колоколов на ней. На башне установлены Вестминстерские часы, которым уже более 160 лет, их открытие состоялось в 1859 году.

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