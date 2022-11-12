Карта спецоперации на Украине 12 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 11 ноября можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что на купянском направлении противник предпринимал попытки атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Владимировка и Куземовка ЛНР. В результате нанесенного комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции.

Также нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ в районе населенного пункта Песчаное Харьковской области.

На краснолиманском направлении активными действиями подразделений российских войск пресечены атаки четырех ротных тактических групп ВСУ в направлении населенных пунктов Сватово, Площанка, Макеевка и Червонопоповка ЛНР.

На южнодонецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками пытались остановить продвижение российских войск. В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожено более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 333 самолета, 175 вертолетов, 2492 беспилотных летательных аппарата, 388 зенитных ракетных комплексов, 6550 танков и других боевых бронированных машин, 886 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3574 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7187 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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