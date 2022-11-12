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На новых территориях РФ введут единый стандарт для инвесторов

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Новые территории РФ перейдут на единый стандарт для инвесторов. Общие правила помогут устранить барьеры для развития бизнеса, сообщает телеканал «Известия». Сейчас пилотный проект действует в 33 российских регионах. На единый стандарт для инвесторов вся страна перейдет к 2024 году. Внедрение общих правил дает льготы бизнесу и местным властям. Регионы смогут предоставить инвесторам возврат по налогу на прибыль. Выпадающие доходы субъектам компенсируют из федерального бюджета.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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