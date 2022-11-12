На новых территориях РФ введут единый стандарт для инвесторов
Новые территории РФ перейдут на единый стандарт для инвесторов. Общие правила помогут устранить барьеры для развития бизнеса, сообщает телеканал «Известия». Сейчас пилотный проект действует в 33 российских регионах. На единый стандарт для инвесторов вся страна перейдет к 2024 году. Внедрение общих правил дает льготы бизнесу и местным властям. Регионы смогут предоставить инвесторам возврат по налогу на прибыль. Выпадающие доходы субъектам компенсируют из федерального бюджета.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.