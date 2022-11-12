Российские ученые разработали новый вид титана для имплантатов

В РФ разработали новый метод создания структуры имплантатов. Ученые смогли получить титан с порами от 30 до 500 мкм. Для создания пористости в вакууме при высокой температуре в металл вводят водород, сообщает телеканал «Известия». Благодаря особенностям материала через него легко и быстро прорастает костная ткань. Поврежденный участок тела образует единую структуру с имплантатом. Новый метод получения пористого титана в шесть раз дешевле аналогов.

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