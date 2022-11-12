Риелторы хотят предоставить новые льготы по ипотеке семьям с детьми

В России хотят дать новые льготы по ипотеке семьям с детьми. С инициативой выступили крупные риелторские компании, сообщает телеканал «Известия». Письмо направили в Центробанк и премьеру Михаилу Мишустину. Сейчас ипотечные каникулы дадут заемщикам при падении доходов на 30%. Риелторы предлагают предоставить отсрочку всем семьям с детьми. Новая льгота поможет активизации рынка недвижимости. Еще одна идея — увеличить допустимый размер кредита. В Москве, Петербурге, Ленинградской и Московской областях — с 15 до 30 млн рублей.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.