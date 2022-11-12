Участок зеленой ветки метро Москвы закрыли на полгода

Участок зеленой ветки метро Москвы закрыли до весны 2023 года. Движения нет между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замоскворецкой линии.

Ограничения ввели на время ремонтных работ в тоннеле, передает телеканал «Известия». В результате реконструируют участок в 120 м на перегоне между «Царицыно» и «Кантемировской».

Работники метро подскажут дорогу к автобусам КМ. Около закрытых станций людей

угостят горячим чаем, печеньем и шоколадом. На участке с 5:30 утра до 2:00 ночи будут ходить два маршрута бесплатных компенсационных автобуса — КМ1 и КМ2.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.