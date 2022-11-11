Водитель «Газели» в Суздале влетел в припаркованную машину полиции

Момент ДТП в Суздале, которое произошло в ночь на 11 ноября, попало на запись камеры видеонаблюдения.

«Судя по записи, пьяный 32-летний водитель «Газели» летел на бешеной скорости. Автомобиль врезался в лоб полицейской машины. Последняя от удара наскочила на припарковавшийся автомобиль сзади», — сообщается в одном из пабликов с новостями во Владимирской области в соцсетях.

Сообщается, что ДТП произошло в 1:20 в пятницу. Об аварии рассказали очевидцы.

«На место приехали сотрудники полиции, скорой помощи и МЧС», — говорится в публикации.

По предварительной информации, местный житель не справился с управлением. Среди пострадавших он и 35-летняя пассажирка полицейской машины.

14 сентября сообщалось об аварии в Ульяновске. Тогда столкнулись полицейский патрульный автомобиль и легковая машина, пострадали шесть человек. Пострадавших доставили в больницу.