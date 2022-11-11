Держателям акций Meta может грозить уголовная ответственность

Банк России допустил уголовные риски для держателей акций Meta*. Наличие бумаг компании могут признать поддержкой экстремизма, сообщает телеканал «Известия». Пока держателям акций ничто не грозит, их легальный статус еще не определили. С 14 ноября СПБ Биржа полностью прекратит сделки с акциями Meta*. Российские брокеры попросили клиентов продать бумаги компании.

* Meta Platforms — признана в России экстремистской и запрещена.

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