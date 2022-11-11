Часть магазинов завышает цены в «черную пятницу»

Названы самые популярные товары у россиян в день распродаж. Обычно покупают электронику, одежду, товары ежедневного спроса, сообщает телеканал «Известия». В день распродаж Анастасия планировала неплохо сэкономить. Но техника перед днем икс не подешевела, а подорожала.

«Я купила варочную панель и духовку. Разместила заказ. Там общая цена, как бы не соврать. В районе 30 тыс. с небольшим. Захожу сегодня на сайт, а там уже только одна духовка стоит больше 30 тыс. То есть суммарная разница в районе 25–26 тыс. Несколько дней назад до распродажи, до «черной пятницы» и сейчас», — рассказала пострадавшая Анастасия Билялова.

Эксперты считают предложения придуманными уловками.

«Эту цену, так сказать, разгоняют до пика незадолго до этого всего, а потом на каждом углу тараторят, что будет какая-то там пятница замечательная и этот товар прям будет существенно дешевле. Если вы посмотрите, да, он существенно дешевле стал по сравнению с этим пиком. Но надо понять, что в динамике цен на пик он вошел искусственно, точно так же как и искусственно вам предлагают скидку», — прокомментировал сопредседатель национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.

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