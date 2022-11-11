Калужан попросили подкармливать синиц

В министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области призвали жителей региона подкармливать синиц. Об этом в пятницу, 11 ноября, пишет газета «Весть».

«Синицы — одни из самых частых посетителей кормушек. Они охотно поедают сырые семечки подсолнечника, арахис. В морозы компенсировать нехватку калорий им помогут подвешенные несоленые кусочки мяса или сала», — рассказал орнитолог Юрий Галченков.

По его словам, птицам нельзя давать жареные семена подсолнечника и черный или свежий белый хлеб.

Специалист отметил, что птицы привыкают к месту кормления. Оставшись без постоянного питания, они могут погибнуть.

Как напоминает издание, в России 12 ноября отмечается Синичкин день. Он проводится по инициативе Союза охраны птиц и направлен на сохранение пернатых, зимующих в стране.