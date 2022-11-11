Панама второй год участвует в премии Росприроднадзора

Дети из Латинской Америки активно участвуют в Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», второй год подряд ребята из Панамы присылают свои работы и попадают в финал проекта, сообщила глава службы Светлана Радионова на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Республики Панама в Российской Федерации Роландо Энрике Барроу Ноадом.

«В прошлом году ваш ребенок из Панамы Луис дель Сид из города Давид занял второе место в одной из номинаций и был награжден. В этом году он тоже принимает участие и уже вместе со своей семьей. В своем репортаже Луис поднял проблему углеродного следа в животноводстве. Он не единственный участник, много детей подали работы в номинацию по фотографии. Всем желаем удачи и ждем новых участников. Премия стала самым большим экологическим конкурсом для детей, где они рассказывают в разных номинациях о том, что думают об экологии», — сказала Светлана Радионова на встрече с послом.

Глава Росприроднадзора добавила, что необходимо воспитывать экологические привычки, чтобы сделать нашу планету чище и здоровее.

В свою очередь чрезвычайный и полномочный посол Панамы Роландо Энрике Барроу Ноад заверил, что со своей стороны сделает всё, чтобы поддержать проект Росприроднадзора.

«Я уверяю вас, что мы со своей стороны полностью готовы поддерживать вашу инициативу и помогать проекту развиваться. Мы готовы делать всё, что от нас зависит, для того, чтобы в следующем году ваша премия прошла так же успешно. Как верно отмечено в названии конкурса — «Экология — дело каждого», и это верные слова. Для нас тема сохранения окружающей среды очень важна, поэтому нам интересно то, что вы делаете», — подчеркнул господин посол.

Международная детско-юношеская премия «Экология — дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия второго сезона собрала свыше тысячи иностранных работ из 33 стран мира, что в три раза больше по сравнению с 2021 годом.

В проекте могут принять участие дети и подростки от шести до 17 лет и подать заявки на сайте www.экологияделокаждого.рф. В премии девять номинаций, индивидуальные и командные: «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экопроект», «Экоблогер», «Экорисунок», «Экофокус», «Экомультфильм», «ESG-поколение».

Жюри премии второй год возглавляет заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.