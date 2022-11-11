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Российский электросетевой комплекс подготовили к зиме

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Группа «Россети» завершила подготовку к осенне-зимнему периоду; несмотря на возникшие вызовы, все мероприятия выполнены в срок, заявил гендиректор компании Андрей Рюмин.

«Этому способствовало создание необходимых запасов оборудования, комплектующих и материалов, а также планомерная работа по замещению импорта, которую группа «Россети» проводила в последние годы», — сказал он, выступая на Всероссийском совещании, которое прошло в Москве под руководством министра энергетики Николая Шульгинова.

По словам Рюмина, персонал и спецтехника готовы к возможным аварийно-восстановительным работам: сформировано около 10 тыс. бригад — это более 48 тыс. человек производственного персонала и почти 24 тыс. единицы спецтехники. В распоряжении у энергетиков находится свыше 6 тыс. резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 528 МВт.

Гендиректор ПАО «Россети» добавил, что план по ремонту силовых трансформаторов и коммутационных аппаратов выполнен в полном объеме.

На финансирование ремонтной кампании в этом году компания направила 78,8 млрд рублей — это на 7,3 млрд рублей больше, чем в 2021 году. Как отметил Рюмин, в физическом выражении объемы работ также увеличились практически по всем позициям.

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