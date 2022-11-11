Стоянку и остановку авто запретят в центре Ростова с 12 ноября

В Ростове-на-Дону с 12 ноября вступит в силу запрет на остановку и парковку транспорта на нескольких центральных улицах. Об этом сообщает городская администрация.

По данным департамента автодорог, в перечень попала улица Казахская, где запретят остановку транспорта на отрезках между переулками Беломорским и Днепровским и переулками Уральским и Ухтомским по нечетной стороне, пишет RostovGazeta.

Аналогичные ограничения введены на улице 1-я Майская на участке между домами № 30/14 по четной стороне и № 35 по нечетной до улицы 10-я Линия, а также в Газетном переулке между Варфоломеева и Филимоновской по восточной стороне, от Филимоновской до Лермонтовской по западной, от Лермонтовской до Тельмана и ряде других улиц, полный список которых можно посмотреть на официальном городском портале.

Бессрочный запрет остановки транспорта введен в связи с планами властей по повышению пропускной способности улиц.