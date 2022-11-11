Камера сняла самку ирбиса с тремя котятами в заповеднике в Красноярском крае
Самка редкого краснокнижного ирбиса и три ее котенка попали на в объектив видеокамеры в Красноярском крае. Об этом 11 ноября рассказали в заповеднике «Саяно-Шушенский».
Фотоловушка засняла животных дважды с промежутком в две недели. Молодые ирбисы сначала покорно следовали за своей мамой, а затем стали играть с ней и резвиться в первом снегу.
Ирбис, или снежный барс, занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Их численность в стране составляет 70–90 особей.
Для сохранения популяции ирбисом запущена программа «Снежный барс — живой символ Западного Саяна». Она призвана воссоздать устойчивую группировку редкого хищника на северной границе российского ареала.
21 сентября сообщалось, что в Шушенском районе Красноярского края займутся разведением снежного барса. Проект реализует Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» и нацпарка «Шушенский бор».