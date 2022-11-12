Названы первые признаки деменции у пожилых людей

Врач-невролог кандидат медицинских наук Марина Аникина рассказала «Известиям», как определить по поведению близкого человека, что у него начинает развиваться деменция.

«Если ты обратишь внимание, что с твоими папой, мамой, бабушкой или дедушкой что-то не в порядке, после этого ты обязан действовать. И очень «здорово», в кавычках, не замечать. Лишь бы меня не трогали, у меня своя жизнь, свои проблемы и так далее», — отметила врач.

По ее словам, лучше как можно раньше выявить симптомы заболевания, чтобы вовремя начать лечение. Деменция всё равно будет прогрессировать, однако можно отсрочить ее развитие.

«На что обращать внимание? Это какой-то растерянный, очень суетливый вид. Особенно женщина может становиться какой-то неряшливой, с постоянно тревожным взглядом, не может сообразить, что делать. Суетится, суетится. Еда становится очень простой или только покупное, потому что сложное уже не получается готовить», — рассказала Аникина.

Кроме того, пациент может стать равнодушным к своему внешнему виду, а также перестать следить за чистотой в доме. Но встречаются и обратные ситуации, когда человек начинает ярко одеваться, выбирая слишком много украшений, в образе появляется что-то «гротескное».

Как уточнила невролог, в речи пациентов обычно начинают преобладать слова-паразиты, они могут забывать названия предметов и часто переспрашивать. Кроме того, может появиться страх перед всем новым.

«Если поменяли замок входной двери, домофон установили, может действительно прям в ступор вводить. Или вы подарили родственнику телефон новый, а он в коробочке и лежит», — указала Аникина.

Также врач предупредила о возможном проявлении бредовой симптоматики, например, когда человеку кажется, что у него что-то украли. Вместе с тем возможны стереотипные движения, когда человек повторяет одно и то же действие — например, застегивает и расстегивает молнию.

«Ну и, конечно, нарушения памяти, не помнят текущее, сиюминутное, но достаточно хорошо могут помнить то, что было 20 лет назад. На развернутых стадиях это может приводить к тому, что человеку кажется, будто то, где он сейчас живет, — это чужое, я хочу вернуться туда, что я помню. И это рождает как раз блуждание, навязчивые уходы из дома», — добавила невролог.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ходе беседы Аникина также предупредила, что обычно болезнь Альцгеймера дебютирует в возрасте более 65 лет, однако иногда деменция развивается уже в возрасте 25 лет. По словам специалиста, деменция, которая проявляется в раннем возрасте, обычно является генетически обусловленной. Однако таких людей очень мало — менее 1%.