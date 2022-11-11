Илон Маск не исключает возможное банкротство Twitter
Twitter* может обанкротиться, если не начнет зарабатывать больше средств, чем тратит, такое заявление сделал Илон Маск. Бизнесмен также отметил, что в следующем году компания рискует столкнуться с оттоком средств в несколько миллиардов долларов, передает телеканал «Известия».
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