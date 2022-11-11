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Мошенники нашли новый способ обмана россиян через AliExpress

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Проблемами с доставкой товаров в РФ воспользовались мошенники. Аферисты стали открывать по чужим ИНН магазины на AliExpress, передает телеканал «Известия». Правозащитники отмечают слабые места в верификации продавцов. Пользователям стало сложнее связаться со службами поддержки. Глобальные маркетплейсы выводят административный персонал из РФ. Почтовые службы не успевают вовремя доставлять посылки. Мошенники собирают деньги, пока не начнут поступать жалобы от пользователей. Аферисты зарабатывают, пока платформа не заблокирует магазин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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