Как работает Запорожская АЭС. Графика

Вот уже несколько месяцев продолжается противостояние российских Вооруженных сил с украинской стороной в борьбе за безопасность на Запорожской АЭС. Противник наносит удары по энергетическому объекту, стремясь совершить чудовищную провокацию и обвинить в техногенной катастрофе Россию. Как сейчас функционирует станция — в материале «Известий».

Строительство объекта началось в 1979 году, а в 1984-м Запорожская АЭС уже была введена в эксплуатацию. Последний шестой блок приступил к действию в 1996 году.

Работу АЭС обеспечивают российские реакторы ВВЭР-1000, произведенные предприятием тяжелого машиностроения «Ижорские заводы». В свою очередь, тихоходные паровые турбины К-1000-60/1500-2 для атомного объекта создавались на заводе «Турбоатом» в Харькове. А петербургское объединение «Электросила» занималось созданием турбогенераторов ТВВ-1000, установленных на Запорожской АЭС.

Станция работает на мощности около 6 тыс. мВт. В 2021 году на энергообъекте был установлен абсолютный рекорд мощности — 6160 мВт. Из года в год АЭС генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии. Проектируемый срок эксплуатации объекта продлили до 2025–2028 годов.