Капремонт Дома культуры в сахалинском селе Чехов завершен на 40%

В Холмском районе Сахалинской области продолжается капремонт Дома культуры, расположенного в селе Чехов. Работы выполнены на 40%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На сегодняшний день подрядчик уже завершил ремонт кровли и приступил к обновлению фасада здания. Зимой рабочие займутся ремонтом внутренних помещений, в том числе актового зала.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, обновление ДК началось в июле 2022 года. В 2023-м подрядчик приведет в порядок внутренние инженерные сети, также запланирована отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. В целом контракт с фирмой рассчитан на два года.

Ремонт сельского Дома культуры проводится по программе «Развитие культуры в Сахалинской области».