Новую поликлинику откроют в Красноярске до конца года
В Центральном районе Красноярска завершают строительство новой большой поликлиники. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Сейчас подрядчик завершает отделочные работы, проверяет подключенные системы и устраняет мелкие недочеты. До конца ноября в учреждении установят современное оборудование, в том числе компьютерный томограф.
Новую поликлинику возвели в микрорайоне Покровка. Площадь семиэтажного здания составляет свыше 15 тыс. кв. м, а общая стоимость строительства — около 1,5 млрд рублей, пишет ИА KrasnoyarskMedia.
Открыть учреждение планируется до конца 2022 года. Оно сможет принимать до 900 пациентов в смену.