Электросамокаты брали в аренду почти 4 млн раз в Подмосковье в 2022 году

Гости и жители Московской области воспользовались электросамокатами около 4 млн раз в 2022 году. В связи с наступлением похолодания сезон кикшеринга завершается.

Количество поездок выросло в два раза по сравнению с сезоном 2021 года. В общей сложности электросамокаты проехали около 15 млн км. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Наибольшей популярностью средства индивидуальной мобильности пользовались в Люберцах, Красногорске, Мытищах, Балашихе и Долгопрудном. На них приходится больше 2,6 млн поездок.

Кикшеринг развивают в Подмосковье уже третий год. По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, в 32 округах были доступны больше 44 тыс. электросамокатов. Для их размещения оборудовано свыше 27 тыс. парковок.